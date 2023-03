Kritik an Schließung einer Anlage in Niederbachem : Lokalpolitik diskutiert weiter über neues Spielplatzkonzept für Wachtberg

Die Gemeinde Wachtberg will den Spielplatz an der Mehlemer Straße in Niederbachem schließen, der scheinbar nicht viel genutzt wird. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Der Niederbachemer Ortsausschuss hat über das neue Spielplatzkonzept in Wachtberg disktutiert. Besonders die Schließung der Anlage an der Mehlemer Straße sehen einige kritisch. Sie soll Geld sparen, um einen anderen Spielplatz besser gestalten zu können.



Das Ende vergangenen Jahres von der Gemeinde vorgestellte Spielplatzkonzept wurde bereits in einigen Ortsausschüssen diskutiert, zuletzt in Ließem (der GA berichtete). Ende Februar stand das Thema nun auf der Tagesordnung des Ortsausschusses in Niederbachem. Und auch hier war zu erleben: Dem Vorschlag des Konzeptes folgten die Mitglieder nicht so ohne weiteres.

In der Diskussion ging es vor allem um die empfohlene Schließung des Spielplatzes an der Mehlemer Straße zugunsten einer Aufwertung des Spielplatzes an der Bondorfer Straße. Letztgenannter, dessen zentrales Elemet ein Klettergerät mit Rutsche ist, dürfte von den vier Anlagen der Gemeinde in dem 4000-Einwohner-Ort nach Meinung vieler Eltern auch der beliebteste und der bereits am bestens ausgestattete sein. Doch auf der Sitzung des Ortsausschusses meldeten sich viele Stimmen zu Wort, die für einen Erhalt des Spielplatzes an der Mehlemer Straße plädierten.

„Der Spielplatz an der Mehlemer Straße hat eine schwache Perspektive, darum haben wir den zur Diskussion gestellt“, erklärte Beigeordneter Swen Christian im Ortsausschuss. Das freiwerdende Kapital könne man dann in die drei verbleibenden Spielplätze im Ort investieren. Laut des Spielplatzkonzeptes ließen sich allein durch die Demontage der Anlage an der Mehlemer Straße 120.000 Euro sparen. Im Gegenzug sollen dann 95.000 Euro in die Aufwertung des Spielplatzes an der Bondorfer Straße gesteckt werden. Denn bei den beiden anderen Anlage am Elstern- und Eschenweg sieht der Beigeordnete „keinen dringenden Handlungsbedarf“.

Zu kurz gedacht, aus Sicht von Leo Kreutz (CDU), Vorsitzender des Ortsausschusses. Er gab zu bedenken, dass der Spielplatz an der lang gezogenen Mehlemer Straße Einzugsgebiet „für einen ganzen Ortsteil“ sei. Manuel Lengrüsser (Grüne) erklärte außerdem, dass seinen Informationen nach der Spielplatz dort zwingend erhalten bleiben müsse. Das habe mit alten Auflagen im Zusammenhang mit dem benachbarten Baugebiet am Hang zu tun. Beigeordneter Christian will diese Informationen prüfen: „Das muss man hinterfragen.“

Andreas Wollmann (SPD) ist ohnehin gegen eine Aufgabe des Spielplatzes: „Wir haben zwei Spielplätze im Unterdorf und zwei im Oberdorf. Das ist eine gescheite Aufteilung und das sollte auch so bleiben.“ Vor allem würde der Spielplatz an der Mehlemer Straße auch von vielen Kindern des angrenzenden Göllesheimer Weges genutzt.

Margret Keller (CDU), die mit den Enkelkindern viel spazieren geht und den Spielplatz gut kennt, schilderte dagegen andere Beobachtungen: „Der wird vergleichsweise wenig genutzt.“ Zudem sei der Spielplatz auch unattraktiv. Sie bevorzuge daher unbedingt die Anlage an der Bondorfer Straße. Die geringe Akzeptanz des Spielplatzes an der Mehlemer Straße kann Lengrüsser, der quasi dort um die Ecke wohnt, nur bestätigen: „Allerdings sehe ich dort viele Senioren, die dort mit ihren Rollatoren unterwegs sind.“ Dort eine Nutzung für Jung und Alt zu schaffen schließt sich aus Sicht von Ulf Hausmanns (Unser Wachtberg) daher auch nicht aus.

Bänke statt Spielgeräte an der Mehlemer Straße

Beigeordneter Swen Christian weist aber auf den Sanierungsbedarf des Spielplatz hin: „Wir können mehr schaffen, wenn wir uns auf eine Anlage konzentrieren.“ Schließlich seien nicht nur die Haftungsanforderungen an die Gemeinde wie die Schaffung von Fallräumen gestiegen, „sondern auch die Preise für Gerätschaften.“ Leo Kreuz stellt die Frage, ob dort nicht eine Demontage der Spielgeräte und ein Aufstellen von Bänken Sinn mache. „Es gibt viele Möglichkeiten zwischen einer Demontage und einer Aufwertung“, sagt Christian dazu.