Kreis verfügt Räumung von Lagerplatz Diskussion um Biogasanlage in Wachtberg geht weiter

Eigentlich wollte er die Materialien und Maschinen zum Bau der Pyrolyseanlage nutzen. Diese soll, wie berichtet, mit Biomasse befeuert werden und am Ende klimaneutral Strom und Wärme für Wachtberg erzeugen. Um Planung und Genehmigung der Anlage nicht noch mehr in die Länge zu ziehen, habe er bereits den Großteil des Areals aufgeräumt, sagt Riebau. Dennoch sei er ob der Ordnungsverfügung verunsichert. Denn, so Riebau, der Kreis begründet diese mit dem für die Parzellen geltenden Bebauungsplan. Dass es diesen gebe, habe die Gemeinde aber in Abrede gestellt. Und ihm die Beantragung eines B-Plans als „Hausaufgabe“ mitgegeben.