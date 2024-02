Kontroverse Diskussion Kritik an Küche für Wachtberger Sporthalle hält an

Wie berichtet, hatte Unser Wachtberg den Antrag gestellt, in der Garderobe der Fred-Münch-Halle in Berkum eine kleine Küche zu installieren, und das für möglichst wenig Geld. In der Zeile solle es, so der Vorschlag, ein (Doppel-)Waschbecken, einen Kühlschrank und mehrere Steckdosen geben, die heutige Betontheke solle mit einer (Holz-)Platte bestückt werden. Begründung: Eine Reihe Vereine wie der SV Wachtberg würden eine solche Küche nachfragen, vor allem zur Versorgung von Sportlern und Betreuern etwa während Wettkämpfen in der Halle.