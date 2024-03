Dorfsäle und Treffpunkte in Wachtberg Der Dorfsaal in Gimmersdorf öffnet Mitte März wieder

Es gibt einige Treffpunkte und Dorfsäle, in denen in Wachtberg Feste und Veranstaltungen stattfinden können, jedoch nicht mehr in jedem Ortsteil. In Villip gibt es kein Angebot mehr: Der Pfarrsaal, der als zentraler Ort der Dorfgemeinschaft galt, ist seit Monaten geschlossen. In einer gemeinsamen Erklärung des Erzbistums Köln und des Kirchenvorstands vom 1. Februar heißt es: „Die Nutzung des Pfarrheims konnte einerseits aufgrund des technischen Zustandes, insbesondere der Heizungsanlage, andererseits aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht aufrechterhalten werden.“