Keine Einordnung geplant : Ehrenmal in Wachtberg soll saniert werden

Das Ehrenmal in Wachtberg: Informationen zur Geschichte und Bedeutung sind vor Ort aktuell nicht präsent. Foto: Alexander Barth

Wachtberg Das Ehrenmal in Wachtberg soll in den kommenden Wochen zum Teil restauriert werden. Eine zeitgemäße oder gar kritische Einordnung des Bauwerks vor Ort, etwa durch eine Informationstafel, ist vorerst nicht in Sicht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Barth

Seit 101 Jahren wird auf der Höhe des Wachtbergs an aus der Gemeinde stammende Kriegsopfer erinnert. Zunächst waren es die Toten aus dem Ersten Weltkrieg, später auch die des vom nationalsozialistischen Regime entfesselten Zweiten Weltkrieg, denen das Ehrenmal gewidmet ist. Der Standort dürfte wohlüberlegt gewesen sein, von dort eröffnet sich bis heute der weite Blick ins Drachenfelser Ländchen. Bereits im Jahr 2016 war die Restaurierung der zum Teil verwitterten und unleserlichen Namenstafeln angekündigt worden. Auf GA-Nachfrage erklärt die Gemeinde Wachtberg, dass in den kommenden Wochen damit begonnen werden soll. Eine zeitgemäße oder gar kritische Einordnung des Ehrenmals vor Ort, etwa durch eine Informationstafel, ist vorerst weiterhin nicht geplant.

Das Ehrenmal geht durchaus als identitätsstiftender Ort für Wachtberg durch, das betonen Gemeinde, Dorfgemeinschaften, Kirchenvertreter und Initiativen immer wieder und an unterschiedlichen Stellen. Im September 2021 wurde das 100. Jahr des Bestehens gefeiert. Im Zuge dessen seien zuletzt Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden, erklärt Margrit Märtens, Sprecherin der Gemeinde Wachtberg. Dazu gehörte eine neue Lackierung für das Holzkreuz, allgemeine Säuberungsmaßnahmen sowie die Instandsetzung der Schutzhütte unterhalb.

Restaurationsarbeiten an Steinplatten und Schrifttafeln

Jetzt sollen Restaurationsarbeiten an den unteren Steinplatten und Schrifttafeln am Ehrenmal folgen, ausgeführt vom Wachtberger Fachmann Roland Gassert. „Die Steine bekommen eine neue Schrift und werden zum Schutz der Schrift etwas höher gelegt“, erklärt die Sprecherin. Die Maßnahme werde zu 30 Prozent vom Land NRW gefördert. Wie hoch der finanzielle Anteil der Gemeinde ist, ließ sie an dieser Stelle offen.

„Heute schließt das Gedenken nicht nur die Toten der beiden Weltkriege, sondern generell alle Opfer von Terror und Gewaltherrschaft mit ein“, betont Märtens. Eine Einordnung des Ehrenmals vor dem Hintergrund seiner Entstehungszeit sowie der aus heutiger Sicht an vielen Stellen in Deutschland hinterfragten „Heldenverehrung“ der Opfer beider Weltkriege ist aktuell nicht in Sicht. „Das Denkmal an sich ist schon aussagekräftig“, ist Märtens überzeugt. „In der Gemeinde Wachtberg sind bereits alle bedeutenden Denkmäler mit einem QR-Code versehen, über den Infos für Interessierte abrufbar sind, so auch das Ehrenmal“.

Gemeinde laut Sprecherin offen für weitere Beschäftigung

Eine Überprüfung ergibt: Die dort hinterlegten Informationen beziehen sich nahezu vollständig auf die Geschichte der Umgebung, nicht aber auf den Gedenkort oder dessen Bezug zur Gemeinde. Auch die Rolle des Architekten Franz Brantzky (1871-1945), der für das Erscheinungsbild verantwortlich zeichnete, dürfte eine Erläuterung wert sein: Dem Kölner wird laut einer Studie aus Reihen des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) eine Affinität zum Hitler-Regime attestiert.