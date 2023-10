Aktionswoche „Achtung Artenvielfalt!“ Experten geben in Wachtberg Tipps zum Thema Garten

Aufderheide will Privatleuten erklären, was sie zu Hause tun können, und erklärt die Zusammenhänge: „Einheimische Wildpflanzen und Tiere passen zusammen wie Schlüssel und Schloss.“ Das habe sich durch die Evolution so entwickelt. So gelte es, aus Flächen einen Lebensraum zu machen, sagt die Biologin. Das könnten Wege, Mauern, Dächer und Wände sein – also auch Stellen, wo man erst mal nicht so schnell auf die Idee kommt, sie zu begrünen.