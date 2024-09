Polizei und LKA ermitteln Explosion vor Wohnhaus in Wachtberg - Zusammenhang mit Kölner Vorfällen?

Wachtberg · Am frühen Sonntagmorgen hat es vor einem Wohnhaus in Wachtberg-Adendorf eine Explosion gegeben. Polizei und LKA ermitteln und prüfen, ob es möglicherweise Zusammenhänge mit der Serie von Explosionen in Köln gibt.

22.09.2024 , 09:59 Uhr

Die Eduard-Fischer-Straße in Wachtberg-Adendorf wurde weiträumig abgesperrt Foto: Axel Vogel

Von Michael Wrobel und Axel Vogel