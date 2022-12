Fahrradstraße in Wachtberg : Durchgängig radeln bis zum Einkaufszentrum Berkum

Wie umgehen mit der Energiekrise : Auch der Schornsteinfeger bekommt die Sorgen zu spüren Als Schornsteinfeger ist Günter Alef von Bad Godesberg aus für Wachtberg zuständig. Immer mehr Menschen richten ihre Sorgen in Zeiten von Energiekrise und Heizkostenexplosionen auch an ihn. Am 31. Dezember ist er wie eh und je als Glücksbringer gefragt.