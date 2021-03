Vor den Haushaltsberatungen : FDP hat Fragen zum Referenten des Wachtberger Bürgermeisters

Wachtberg Die FDP möchte gerne von Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt erklärt haben, wie das Einstellungsverfahren seines Referenten abgelaufen ist. Und wie er die neu geschaffene Position in den Haushalt einpreist.

Auch wenn die FDP Wachtberg ihren für 5. März geplanten Ortsparteitag wegen Corona verschieben muss: Politische Arbeit findet trotzdem statt. So teilte die FDP-Fraktion am Sonntag mit, dass sie eine Anfrage an den Bürgermeister gerichtet hat, um mehr über die Gründe und die Bedingungen der Einstellung eines persönlichen Referenten zu erfahren. Jörg Schmidt (CDU) hatte am 1. Februar seinen Parteikollegen Benedikt Bungarten aus Sankt Augustin vorgestellt.