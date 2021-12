24 Filmchen zum Schmunzeln : Wachtberger Feuerwehr entwickelte digitalen Adventskalender

Aktionstag

Die Wachtberger Feuerwehr zählt zurzeit rund 200 Aktive Mitglieder, 74 Mitglieder in der Ehrenabteilung und 57 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Im aktuellen Jahr absolvierten sie bis Anfang Dezember 183 Einsätze, davon etwa 30 im Rahmen der Unterstützung nach der Unwetterkatastrophe im Juli. Zudem organisierte die Jugend einen Aktionstag für die Flutopferhilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg spendete die gesamten Einnahmen in Höhe von 5500 Euro an die Aktion Lichtblicke.