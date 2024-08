Verdacht auf Rauchgasvergiftung Feuerwehr rettet Person aus Kellerwohnung in Wachtberg-Adendorf

Die alarmierten Einsatzkräfte sichteten bei Eintreffen am betroffenen Haus eine starke Rauchentwicklung. Unter Atemschutz begab sich ein Feuerwehrtrupp in das Haus und rettete die in der Kellerwohnung befindliche Person. Sie sei nicht in der Lage gewesen, selbstständig die Wohnung zu verlassen. Dort stellten die Einsatzkräfte auch fest, dass verbranntes Essen auf dem Herd den Rauch ausgelöst hatte. Zu einem Brand war es nicht gekommen, so Feuerwehrsprecher Ruck. Nach dem Lüften der Wohnung war der Einsatz nach kurzer Zeit beendet.