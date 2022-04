Einsatz in Wachtberg : Feuerwehr löscht Brand in Asylunterkunft

Fritzdorf In Wachtberg hat es am Sonntag in einer Asylunterkunft gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Was genau das Feuer auslöste war unklar.



In Wachtberg-Fritzdorf hat es am Sonntagvormittag in einer Asylunterkunft gebrannt. Wie der stellvertretende Wehrführer Michael von Wirtz mitteilte, habe im Küchenbereich der Asylunterkunft ein Karton gebrannt. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort und evakuierten die acht Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Unterkunft aufhielten. Die Einsatzkräfte entfernte den brennenden Karton aus der Unterkunft, löschten ihn und lüfteten die Asylunterkunft.