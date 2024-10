Einsatz in Wachtberg Feuerwehr löscht Brand in Töpferei

Wachtberg-Adendorf · Ein Brand in einer Töpferei in Wachtberg hat am Dienstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

01.10.2024 , 17:08 Uhr

In Wachtberg hat es am Dienstag in einer Töpferei gebrannt. Foto: Axel Vogel





Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Feuer in einer Töpferei in Wachtberg-Adendorf ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache war es dort gegen 16 Uhr im Brennofen zu einem größeren Feuer gekommen. Wie Michael Ruck, Sprecher der Feuerwehr Wachtberg, erklärte, waren die rund 40 Einsatzkräfte unter anderem mit einer Drehleiter vor Ort, um den Brand zu löschen. Dafür öffneten sie unter anderem das Dach, um etwaige Glutnester ablöschen zu können. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Erhard-Fischer-Straße und die Eifelstraße waren für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Autofahrer mussten die Straßen umfahren.

(ga)