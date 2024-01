40 Kräfte im Einsatz Kamin steht in Wachtberg-Niederbachem in Flammen

In Wachtberg-Niederbachem hat am Mittwochabend ein Kamin in einem Einfamilienhaus in der Pützstraße Feuer gefangen. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte hatte sich auf dem Dach viel Rauch gebildet und auf der Rückseite des Bungalows fanden die Einsatzkräfte erste Flammen, teilte André Hahnenberg, Leiter der Feuerwehr Wachtberg mit.