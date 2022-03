Förster muss Eigenbau entfernen lassen : Unerlaubte Holzbank taucht im Wachtberger Wald auf

Wachtberg In Eigeninitiative hatte eine Nordic-Walking-Gruppe eine Bank im Wachtberger Wald aufgestellt. Nur wenig später jedoch prangte ein Zettel des Försters daran: Die Bank müsse entfernt werden. Eine empörte GA-Leserin meldete sich daraufhin in der Redaktion.

Da habe wohl jemand ganz nach Reinhard Mey den „Antrag auf Erteilung eines Antragformulars“ übersehen, meldete sich eine GA-Leserin jetzt per Mail in der Redaktion. Dem Schreiben angehängt hatte sie zwei Fotos, die eine offenbar neu gezimmerte Bank in einem Wachtberger Waldstück sowie einen daran befestigten Zettel zeigten: „Der Aufsteller dieser Bank möge bitte innerhalb einer Woche mit dem Revierförster in Kontakt treten. Ansonsten wird diese Bank entsorgt!!!“, ist dort zu lesen. „Schade, dass auf Wohlwollen mit solch einem Unsinn reagiert wird“, empörte sich die GA-Leserin weiter. Mit fehlendem Wohlwollen hatte die Aktion jedoch wenig zu tun. Wie der zuständige Revierförster Christopher König erklärte, sei „eine Bank per se überhaupt kein Problem“, das Aufstellen in diesem Fall jedoch aus zweierlei Gründen nicht zu dulden.