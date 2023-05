Mit Bollerwagen und Mitsingmusik Freundesgruppe zieht am Vatertag durch Wald und Feld

Die junge Truppe im Alter zwischen 20 und 25 Jahren startete vom Villiper Kirchvorplatz zunächst in Richtung Pech. Unterwegs wurde schon so manche Flasche Bier geleert, aber auch Spaziergängern, denen man unterwegs begegnete, wurden Getränke angeboten. Wer lieber einen 16-prozentigen Mango-Vanille-Drink probieren wollte, bekam diesen Wunsch auch erfüllt. Gemeinsam sind die jungen Männer als begeisterte Fußballer bekannt, spielen in der Kreisligamannschaft des FC Pech und Mika Datzer sowie Jan Bettler erzählten schließlich auch von einem ihrer besonders guten Freunde, Sven Zimmermann. Sven, bei ihnen unter dem Spitznamen „SZ17“ bekannt, haben die jungen Männer in der Nacht zum 1. Mai aus Spaß einen von acht Maibäumen ans Haus gestellt. Verschweigen wollte als weiterer Teilnehmer der Vatertagstour Leon Klar nicht seine Anekdote zum Maibaumaufstellen. „In diesem Jahr haben wir meiner Mutter an der Villiper Hauptstraße auch einen Maibaum ans Haus gestellt – sie war dann wohl sehr überrascht, aber die Aktion sollte ein großes Lob für sie sein“, äußerte Leon. Natürlich bekamen diesmal auch die Freundinnen des Männer-Freundeskreises Maibäume ans Haus gestellt.