Massive Erhöhung Friedhofsgebühren in Wachtberg sollen deutlich steigen

Vor allem was das Thema Bauen angeht, werden in der kommenden Woche in Wachtberg Weichen gestellt. Dann nämlich, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, am 24. und 25. September, der Planungs- und der Bauausschuss tagen. Richtungsweisend wird es auch am 26. September, wenn der Haupt- und Finanzausschuss verschiedene Themen diskutiert. Unter anderem steht dann die Erhöhung der Friedhofsgebühren auf der Tagesordnung.