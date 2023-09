Straße „Om Dönz“ in Fritzdorf Grundlage für Ärger um Zäune und Mauern ist unwirksam

Warum den Behörden das erst jetzt auffällt, erklärte Rita Loirenz, Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises, so: „Aufgrund der Eingabe eines Dritten wurde dem Bauaufsichtsamt ein Grundstück, das sich im Gebiet des Bebauungsplan Nr. 03-1 Fritzdorf „Schmiedegasse“ befindet, gemeldet, auf dem eine nicht bebauungsplankonforme Einfriedung errichtet wurde.“ Eine Überprüfung des Bauaufsichtsamtes habe diesen baurechtlichen Verstoß bestätigt, woraufhin ein ordnungsbehördliches Verfahren eingeleitet wurde. „Im Rahmen dieses Verfahrens wurde Klage erhoben und in diesem Zuge 13 Berufungsfälle dem Bauaufsichtsamt benannt“, sagt Lorenz. Bei allen Berufungsfällen seien bei baurechtlichen Verstöße ebenfalls Verfahren eingeleitet worden. In dem Zusammenhang betonte die Kreissprecherin auch:„Träger der Planungshoheit ist die Gemeinde.“ Allein in im Wachtberger Rathaus werde über die Festsetzungen in Bebauungsplänen entschieden.