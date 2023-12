Kneipe in Ließem Gaststätte Zur Schüür in Wachtberg schließt

Wachtberg-Ließem · Die Traditionsgaststätte Zur Schüür in Ließem fühlt sich für so manchen Wachtberger heimischer an als das eigene Wohnzimmer. Doch bald ist damit Schluss - im Ort gibt es dann keinen Treffpunkt mehr. Das sind die Gründe für die Schließung.

21.12.2023 , 19:00 Uhr

In der Gaststätte Zur Schüür in Ließem trifft sich regelmäßig der Kartenclub von (von links) Sabine Reuter, Erika Beissel, Fanny Hauck, Doreis Richertshagen und Thea Reiffenhäuser. Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel

Für manche Wachtberger ist die Gaststube der Ließemer Traditionsgaststätte Zur Schüür längst zu einer Art Wohnzimmer-Alternative geworden. Anders formuliert: Zu einem gemütlichen Treff, wo man in geselliger Runde Karten spielen kann und zwischendurch auch noch eine schmackhafte Gänsekeule serviert bekommt. Genau diese heimelige Kneipenatmosphäre zwischen viel Holz und gedämpftem Licht weiß der Kartenclub um Sabine Reuter (53) zu schätzen. Reuter hat lange in Wachtberg gewohnt und kommt jetzt eigens aus Sankt Augustin-Müllekoven, um sich einmal im Monat mit ihren Freundinnen in der Schüür zu einem geselligen Kartenabend zu treffen.