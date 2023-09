Lücken im Breitbandnetz Wachtberg hat kein Geld für den Glasfaserausbau

Seit dem offiziellen Spatenstich am 9. Februar baut das Unternehmen GlasfaserPlus in den Ortsteilen Adendorf, Niederbachem, Villip und Berkum rund 4700 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus. Das neue Netz soll Daten stabil und zuverlässig in Gigabit-Geschwindigkeit übertragen. „Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein wie der Zugang zu Strom, Wasser und Gas“, sagte Bürgermeister Jörg Schmidt beim Spatenstich-Termin mit GlasfaserPlus.