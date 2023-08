Offene Ganztagsschulen in Wachtberg Gemeinde möchte Finanzierungslücke bei OGS-Plätzen schließen

Wie geht es mit den offenen Ganztagsschulen weiter? Diese Frage treibt aktuell viele Eltern in Bonn und der Region um. Denn durch gestiegene Kosten etwas im Personalbereich, klafft eine riesige Finanzierungslücke. Wird diese nicht geschlossen, droht eine Reduzierung des nachmittäglichen Angebots. So auch in Wachtberg. Um genau das zu verhindern, hat die Gemeinde eine Vorlage auf den Tisch gelegt, mit dem sich jetzt die politischen Gremien – so auch am Donnerstagabend der Bildungsausschuss – beschäftigen.