Vorbereitet auf den Starkregen Gemeinde Wachtberg veranstaltet Klimatag im Mai

Mit Starkregen hat die Gemeinde Wachtberg bekanntlich schon vor dem 14. Juli 2021 ihre Erfahrungen gemacht. 2010, 2013 und 2016 hatten solche Unwetter teils verheerende Folgen, schwemmten Brücken weg, die neu gebaut werden mussten. Das führte zum Beispiel zur Verbreiterung des Mehlemer Bachs in Oberbachem und zur Einrichtung einer Starkregen-Gefahrenkarte (siehe „Starkregenereignisse“). Der Klimawandel bringt aber nicht nur Regen, sondern auch Dürreperioden und die Notwendigkeit mit sich, in energetischer Hinsicht zeitgemäß zu denken. Was kann man tun, um sich möglichst gut abzusichern? Das können die Wachtberger beim Klimatag erfahren, den die Gemeinde am 6. Mai an der Marktscheune vom Obsthof Schneider in Berkum organisiert.