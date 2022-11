Wachtberg vergibt Grünpatenschaften : Mit einer Patenschaft den wichtigen Wuchs pflegen

Wachtberg Mit einer Grünpatenschaft können Bürgerinnen und Bürger in Wachtberg rund ums Jahr im öffentlichen Raum für den Erhalt und den guten Wuchs von Bäumen und Pflanzen sorgen. Mitarbeiterinnen im Rathaus stehen für Interessierte bereit und vergeben die Umwelt-Ehrenämter.

In Wachtberg gibt es eine Vielzahl an „Grün“

Gemeinde bietet Grünpatenschaften an

Generell gilt nach Angaben der Gemeinde: Jeder Baum kann auch ohne vorherige Absprache gewässert werden, vor allem Jungbäume könnten eine zusätzliche Wässerung in Trockenzeiten gut gebrauchen. Entschieden sich Menschen für eine Patenschaft, wird bei Interesse eine Art Rundum-Betreuung angetreten, wobei die Pflege von Bäumen selbst weiterhin der Gemeindebetrieb übernimmt. Zu den Patenschaftsaufgaben gehöre das Wässern des Baums oder von Blumen und Pflanzen, das Entfernen von Müll von der Umgebung, der Pflege der vorhandenen Bepflanzung sowie eigene Aussaat und nicht zuletzt das Melden von Beschädigungen oder Krankheiten am Baum. Letztere Informationen nimmt der Baubetriebshof der Gemeinde Wachtberg entgegen, betonen die Grün-Expertinnen der Gemeinde, die auch als Ansprechpartnerinnen für Interessierte in Erscheinung treten.

Informationen gibt es im Internet

Stichwort selbstständige Bepflanzung – dabei sei es wichtig, die Biodiversität durch die Anpflanzung wertvoller einheimischer und insektenfreundlicher Blühpflanzen, Stauden und Gräsern zu fördern. Infos dazu liefert die Schaugartenbroschüre der Gemeinde, die im Rathaus erhältlich ist oder auf der Webseite der Gemeinde Wachtberg zum Download steht. Ein möglichst langer Blühzeitraum am besten von März bis Oktober sollte das Ziel sein, betonen die Gemeindevertreterinnen fürs heimische wie fürs adoptierte Grün im öffentlichen Wachtberger Raum. Nach dem Motto „Nach der Saison ist vor der Saison“ nehmen sie auch jetzt im Winter Anfragen per Email an melanie.kamradt@wachtberg.de oder daniela.roth@wachtberg.de an. Als Dank für den Beitrag zum Erhalt und Schutz der Umwelt gibt es übrigens eine Urkunde der Gemeinde sowie ein Hinweisschild zum Aufstellen auf dem Patenschaftsgrün.