Umwelt- und Klimaschutz in Wachtberg Gemeindewerke investieren über 160.000 Euro in Gewässerunterhaltung

Eine zusätzliche Böschungssicherung haben die Gemeindewerke an der Bondorfer Straße in Niederbachem auf Anweisung des Rhein-Sieg-Kreises erstellt. Dort wurden zusätzliche Steine am Fuß der Böschung eingebaut, die auf den ersten Blick rau wirken. „Wasserbausteine haben den Vorteil, dass sie sich im Belastungsfall ineinander verzahnen“, erklärte Wortha. Insgesamt wurden 2023 für 83 Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung gut 160.000 Euro ausgegeben. Damit sind die Gemeindewerke in ihrem Budget geblieben.