Freiwillige aus Wachtberg gesucht Ohne Jugendschöffen können Gerichte ihre Aufgaben nicht erfüllen

Schöffen

Unter einer Schöffin oder einem Schöffen versteht man laut Justizportal NRW ehrenamtliche Richter in der Strafgerichtsbarkeit, die regelmäßig während der Hauptverhandlung ein Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie ein Berufsrichter bekleiden. Sie haben selbst keine juristische Ausbildung. Gemeinsam mit den Berufsrichtern entscheiden Schöffinnen und Schöffen insbesondere über die Schuld, also ob die angeklagte Tat nachgewiesen werden kann. Sie bestimmen gegebenenfalls auch über die Strafe der Angeklagten. „Die Beteiligung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern in der Strafjustiz ist ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates. Sie soll das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Strafjustiz stärken“, so das Land NRW. Die Schöffen bilden so ein Bindeglied zwischen Staat und Bürgern. Es gibt umfangreiche Informationen über das Amt unter justiz-nrw.de. koe