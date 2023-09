Nach Kanalarbeiten Gestank aus dem Kanal gibt Holzemern Rätsel auf

In einer Pressemitteilung informierte die Gemeinde jüngst darüber, dass es in Druckleitungen wegen schnell abnehmender Sauerstoffkonzentration vermehrt zu Fäulnisbildung komme. Weil die Geruchsentwicklung von vielen Faktoren abhänge, „gibt es leider nicht die eine schnelle Lösung“, hieß es. Die Vorständin der Gemeindewerke Katharina Walter wandte sich an die Holzemer mit der Bitte um „Hinweise, ob Verbesserung oder Verschlechterung des Geruchs sowie Zeiträume, in denen der Geruch auftritt“ unter gemeindewerke@wachtberg.de.