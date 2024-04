Liveschaltung zum Brüten Turmfalken sind in das Nest in Wachtberg gezogen

Der Nistkasten an einer Kühllagerhalle des Obstbauern Hubertus Wolf hat auch in diesem Jahr wieder Bewohner erhalten: Dort haben sich zwei Turmfalken Mitte März dazu entschlossen, im neuen Zuhause eine Familie zu gründen. Was das Pärchen nicht weiß, wird von Kameras und damit vielen Zuschauern beobachtet. Live, 24 Stunden am Tag. Doch den Vögeln ist das sicherlich auch völlig egal.