Fast-Food im Ländchen : Das Wachtberger Rathaus bekommt einen Food-Truck

Frittenschmied Carsten Pfeiffer gibt seinen Burgern demnächst in Berkum den letzten Schliff. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Wer in Wachtberg schnell etwas essen möchte, wird an vielen Stellen im Ländchen fündig. Zudem Angebot gehören auch Food-Trucks, zwei gibt es derzeit noch.



Von Petra Reuter

Noch während der Corona-Pandemie hatte sich in Wachtbergs Imbiss-Welt vieles bewegt. Direkt an der Landstraße 158 entstand bei Villip mit einem Food-Truck des Hotel Görres eine neue, mobile Außengastronomie und in Adendorf eröffnete an der Töpferstraße der Frittenschmied. Zwischenzeitlich zog der Truck vom Hotel Görres zum Sportplatz nach Villiprott um. Der Adendorfer Frittenschmied hingegen wird ab März Burger, Imbiss und Hausmannskost am Rathaus in Berkum anbieten.

Rund ein Jahr lang stand Frittenschmied Carsten Pfeiffer mit seinem Imbisswagen am Adendorfer Kiosk. Mit einem originellen Burgersortiment und zusätzlichem Standard-Imbissangebot konnte er sich schnell Stammgäste erarbeiten, die auch aus Meckenheim oder Bad Godesberg kommen. Den ausgebildeten Koch Pfeiffer zieht es nun aber nach Berkum zum Rathaus. Am Odenhauser Weg gegenüber dem Rathaus-Parkplatz habe er zukünftig mehr Platz. „Damit sind die Möglichkeiten der Weiterentwicklung besser“, so der Gastronom.

Burger und Hausmannskost gegenüber dem Rathaus

Seinen ursprünglichen Zielen will er trotz des Umzuges aber treu bleiben. Wo es möglich ist, komme der Umwelt zuliebe Besteck aus Maisstärke zum Einsatz. Außerdem verwende der 49-Jährige wann immer er können recyclingfähiges Material. Vor allem aber beim Inhalt der Verpackungen will er weiterhin keine Abstriche machen. Pfeiffer sagt von sich selber, dass er ein Leben lang in der Gastronomie sei, weshalb er alle möglichen Formen der Essenszubereitung kenne und weiß, welche ihm die Liebste ist. Konservierungs- und Zusatzstoffe wolle er nach wie vor vermeiden. Außerdem werde er weiterhin „die Schnitzel von Hand kloppen“ und auf hausgemachte Soßen setzen. „So gesehen bleibt bis auf den Standplatz alles, wie es war“, so Pfeiffer. Mit etwas mehr Fläche um den Wagen herum möchte er im Sommer schauen, ob er weitere Stehtische aufstellen kann.

Food-Truck vom Hotel Görres könnte im Sommer am Rhein stehen

Der Food-Truck vom Hotel Görres zog im ersten Pandemiejahr 2020 an der L158 zwischen Meckenheim und Pech an der Ecke Zukunftsweg hungrige Spaziergänger und auch Autofahrer an. Viele Gäste steuerten ganz bewusst den Food-Truck an. Auch das Villip Hotel setzte damals, wie heute auf „Qualität, die unsere Gäste aus unserem Haus gewöhnt sind“, so Peter Görres seinerzeit. Aus der Not des zur Zeit der Kontaktbeschränkungen stark beeinträchtigten Hotelbetriebs geboren, bewährte sich das Konzept mit einem Angebot zwischen Wildschweinragout und Hirschgulasch neben der klassischen Currywurst mit Pommes. Weil der Standplatz jedoch am Landschaftsschutzgebiet lag, wich man für November und Dezember nach Villiprott aus. Wieder an der L158 gelegen, positionierte der Hotelier seinen Food Truck auf einem kleinen Parkplatz an der Straße Beckers Kreuz am Sportplatz in Villiprott. Im Sommer möchte Görres vielleicht einen neuen Versuch mit einem Standplatz am Rhein wagen.