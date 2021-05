Zwischen Rondo und Einkaufszentrum : In Berkum entstehen Eigentumswohnungen und Kindergarten

In Berkum entstehen Eigentumswohnungen und Kindergarten

Berkum Auf der Fläche zwischen dem Neubaugebiet Rondo und dem Einkaufszentrum Wachtberg rollen seit Kurzem die Bagger. Entstehen sollen hier laut Gemeinde mehrere zweistöckige Gebäude mit zusätzlichem Staffelgeschoss. Für die Nutzung sollen Wohnungen und Gewerbe vorgesehen sein.

Ein Stoppelfeld gab es bis vor Kurzem noch schräg gegenüber Schneiders Marktscheune, neben dem seitlich gelegenen Parkplatz am Bernareggio-Platz. Im Januar hatten dort Bagger mit ersten Tiefbauarbeiten begonnen. Mitte April wunderten sich Bürger über eine riesig wirkende Baugrube. Laut Informationen der Gemeindeverwaltung sollen in dem als Mischgebiet ausgewiesenen Bereich des Bebauungsplans „Wachtberg Mitte“ Wohnungen und Gewerbeeinheiten entstehen. Allerdings dürfe sich dort nicht jedes Gewerbe ansiedeln, hieß es. Nur Betriebe, die nicht wesentlich das Wohnen stören, beispielsweise Arztpraxen oder Büros, könnten zukünftig dort ihre Tätigkeiten aufnehmen.

Für die dort bauende Projektgesellschaft Inowo informierte Geschäftsführer Norbert Schaffrath über Einzelheiten des Eigentumswohnungs-Projekts: „Es entstehen 27 Wohneinheiten als gut schallisoliertes, erdbebensicheres Massivbauwerk, später auch Kindergarten. Die Wohnungen sind für Menschen aller Altersklassen geeignet.“ Die Priorität habe schon bei der Planung auf modernen Wohnungen mit Barrierefreiheit gelegen. Deshalb werde auch im Alter in dem unter dem Projektnamen „Berkumer Quelle“ geführten Gebäude niemand wegen zu schmaler Türen, fehlendem Aufzug oder ähnlicher unüberwindlicher Hindernisse ausziehen müssen. Die elektrische Eingangstür werden neben bewegungseingeschränkten Menschen sicher auch Mütter mit Kinderwagen zu schätzen wissen.