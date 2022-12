Neubauprojekt in Niederbachem : Investor will Planung für Hotel Dahl in Wachtberg anpassen

Hotel Dahl in Niederbachem schließt : Käufer plant Seniorenresidenz statt Hotel Nach mehr als 40 Jahren schließt das Hotel Dahl in Niederbachem Ende Juni seine Türen. Die Inhaberfamilie hat die Immobilie an das Hamburger Unternehmen Cureus verkauft. Dieses plant an selber Stelle eine Seniorenresidenz.