Verschönerung des Aussichtspunktes Jagdgenossen pflanzen Zukunftsbäume an der Apfelroute in Wachtberg

Bei der letzten Versammlung wurde auch das Pflanzen der Bäume beschlossen. Wie die Genossen erklärten, sei es, wie immer wieder einmal, vorgekommen, dass die Jagdpacht, die der Jagdpächter an die Jagdgenossenschaft zahlt, nicht vollständig an die Jagdgenossen ausgezahlt wurde. Das könne etwa vorkommen, wenn ein Genosse versterbe oder sich neue Besitzverhältnisse ergeben und diese zunächst nicht mitgeteilt würden. Aus mehreren Vorschlägen, was mit dem übrigen Geld gemacht werden könne, entschied sich die Genossenschaft schließlich für das Einpflanzen von Bäumen an einem viel frequentierten Standort im Genossenschaftsgebiet.