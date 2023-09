Kanalschächte in der Kranhofstraße Plastikfolien sollen Geruchsbelästigung eindämmen

Seit der Zuschaltung der Abwasserdruckleitung mit den Abwässern aus Arzdorf mieft es in Holzem aus allen Kanalabdeckungen nach Fäkalien (GA berichtete). Besonders in langen Trockenphasen ist die Geruchsbelastung so stark, dass sich Anwohner deutlich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt fühlen. „Das ist auch ein soziales Problem, hierhin kann man ja keinen mehr einladen“, sagte die Anwohnerin.