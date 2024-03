Prüfung des Kreises Kauf der Flüchtlingscontainer in Wachtberg war nicht zu beanstanden

Auf Nachfrage bei der Gemeinde zu einem weiteren, im Anschaffungsprozedere von der Politik kritisierten Punkt, sorgt Beigeordneter Swen Christian bei der Gelegenheit für eine Klarstellung. Wie berichtet, hätte sich Grünen-Fraktionsvorsitzender Oliver Henkel andere „belegbare, schriftliche Absagen auf Angebotsanfragen der Gemeinde“ gewünscht. Und zwar im Hinblick darauf, dass es in der damaligen Situation keine adäquaten Container auf dem Mark zu erwerben gegeben habe. Denn, so Henkel, letztlich habe genau diese Aussage der Verwaltung zu dem Dringlichkeitsbeschluss geführt. Bei früherer Gelegenheit hatte Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) bereits darauf verwiesen, das man bei drei Firmen nachgefragt habe. Beigeordneter Christian ergänzte jetzt, dass diese Nachfragen allein mündlich per Telefon erfolgt seien: „Es ging ja in einem allerersten Schritt darum, bei den Anbietern eine Verfügbarkeit abzufragen und die war nicht gegeben.“ Das habe man auch so im Gemeindearchiv dokumentiert.