Umweltausschuss der Gemeinde Kein Zuschuss für Solar-Steckeranlagen in Wachtberg

Der Umweltausschuss hat einen Antrag der Wachtberger SPD für die Förderung von Stecker-Solaranlagen für Balkon oder Terrasse abgelehnt. Die SPD-Fraktion hatte den Vorschlag bereits im März in den Haupt- und Finanzausschuss eingerichtet, das das Thema an den Umweltausschuss verwies. Dieser tagte nun am Dienstagabend im Ratssaal des Rathauses Berkum. Kristian Lempa von der SPD warb für den Antrag, denn die Stecker-Solaranlagen seien auch etwas für den kleinen Geldbeutel. Eine solche Anlage für den Balkon könne nach Angaben der SPD in dem Antrag rund 600 Kilowattstunden Strom erzeugen und vermeide im Durchschnitt rund 390 Kilogramm CO²-Emissionen.