Aktion in Wachtberg Kostenlose Laub-Abgabe bei Sammelstelle

Egal, ob man Maschinen benutzt, oder den Besen: Für Hausbesitzer und Anlieger bedeutet das viel Arbeit. Vor allem, wenn das Laub in großen Mengen von den Bäumen fällt. Die Biotonne daheim stößt dann schnell an ihre Leistungsgrenze, da kann man noch so viel stopfen. So besteht auch in diesem Jahr „wieder die Möglichkeit, Herbstlaub der Gemeindebäume beziehungsweise Gehölze an einer Sammelstelle zu entsorgen“, teilt die Gemeinde mit und bietet so ihre Hilfe an.