Tradition mit lebenden Tieren Wachtberger Krippenspiel ist an zwei Tagen im Reitstall Welsch-Heinen zu sehen

Bereits gestartet wurde der Kartenvorverkauf im Reitstall Welsch-Heinen, beim Tinks Garten- und Freizeitcenter im Einkaufszentrum in Berkum sowie beim Friseursalon Risch in Niederbachem. Eintrittskarten können auch per E-Mail an wachtberger.krippenspiel@gmail.com vorbestellt und bis zum 9. Dezember (12 Uhr) in der Reitschule Welsch-Heinen abgeholt werden (bei Vorauszahlung per Paypal auch mit Hinterlegung an der Kasse). Restkarten sind dann nur noch an der Abendkasse erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene und ältere Jugendliche acht Euro, für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Besuch kostenlos.