Gemeinde meldet sich zu Wort Kritik an Glasfaserausbau in Wachtberg reißt nicht ab

Es ist eher ungewöhnlich, dass eine Gemeinde, wenn sie selbst noch nicht einmal der Auftraggeber ist, laufende Bauarbeiten auf ihrem Gebiet offensiv kritisiert. Was die Qualität des Glasfaserausbaus angeht, scheint in Wachtberg aber jetzt die Geduld von Bürgermeister Jörg Schmidt am Ende zu sein. Denn in einer Pressemitteilung fällt seine Verwaltung ein „ernüchterndes“ Resümee zum Stand der Arbeiten, die von den beiden Telekommunikationsanbietern Deutsche Telekom und bn:t Blatzheim Networks Telecom in einem sogenannten eigenwirtschaftlichen Betrieb durchgeführt werden. Zur Begründung heißt es: „In den letzten Monaten haben sich die Beschwerden aus der Bürgerschaft bezüglich der jeweiligen baulichen Ausführungen massiv gehäuft.“ Daher verweist die Gemeinde in der Pressemitteilung im Fall von weiteren Hinweisen und Beschwerden auf die Ansprechpartner der Projektträger, die dann kontaktiert werden sollen.