Verzögerungen von bis zu fünf Tagen Kritik an Postzustellung in Wachtberg reißt nicht ab

Die Kritik an Laufzeitverzögerungen der Postzustellung in Wachtberg reißt nicht ab. Wie Anfang Juni berichtet, hatten zahlreiche Kunden mehrerer Ortsteile die Deutsche Post (DHL Group) dafür kritisiert, dass sich seit einigen Monaten die Zustellung von Briefen und Paketen bis zu sechs Tagen verzögere. Und zwar, weil Postboten ihre Touren immer häufiger nicht mehr schafften und sie viel zu häufig abbrächen, so die Kritik. Die DHL hatte dazu auf GA-Anfrage geantwortet, dass sie zusätzliches Personal einsetzen und dem Problem überlanger Verzögerung der Auslieferung von Post in den Ortsteilen Wachtbergs nachgehen werde.