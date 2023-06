Kulturveranstaltungen und neue Außengastrronomie So startet das Drehwerk in Adendorf in die Sommersaison

Ein Mitsing-Konzert mit Oldies und Classics aus den 1960er bis 1980er Jahren bringen am Sonntag, 4. Juni, um 19 Uhr The Oldie Guitar Pickers auf die Bühne. Bei den Wachtberger Kulturwochen spielt am Freitag, 26. Juni, um 20 Uhr die Band Open Scores intuitive und jazzige Musik zur Stimme von Ioanna Giannaki. Am Dienstag, 13. Juni, der normalerweise in der Sommersaison ein Ruhetag im Drehwerk ist, öffnet das Kino extra für die Royal Opera „Der Troubadour“ um 20.15 Uhr. Am Freitag, 16. Juni, zeiht das Kino um 19.30 Uhr das Sommerkonzert der Berliner Philharmoniker.