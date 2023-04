Umfangreiche Erdarbeiten Darum brauchen Landwirte ein zweites Wasserreservoir in Wachtberg

Zwischen Berkum und Züllighoven entsteht zurzeit ein großes Wasserreservoir des Wasser- und Bodenverbands Wachtberg. Genutzt wird das Becken künftig für die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion. Das zweite Reservoir seiner Art soll mit rund 12.000 Kubikmetern Fassungsvermögen im östlichen Wachtberg verhindern, dass in extremen Trockenphasen hohe Mengen Wasser aus dem Leitungsnetz entnommen werden. In Fritzdorf bewährt sich ein mehr als doppelt so großes Becken bereits seit einigen Jahren.