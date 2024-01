Nach Einbruch in Rheinland-Pfalz Tatverdächtiger nach Verfolgungsjagd in Wachtberg weiterhin auf der Flucht

Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Wachtberg festgenommen. Die Polizei hatte die Verfolgung im Norden von Rheinland Pfalz aufgenommen. Wie das Polizeipräsidium Koblenz am Dienstag mitteilte, waren die beiden Männer am Montagabend bei einem Einbruch in ein Haus in Münstermaifeld (Landkreis Mayen-Koblenz) vom Eigentümer überrascht worden.