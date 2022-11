Entscheidung des Rates am 6. Dezember : Wachtberg soll eine Leichtathletikanlage für 850.000 Euro bekommen

Wachtberg Die Gemeinde Wachtberg bekommt ihre erste Leichtathletikanlage. Der Finanzausschuss hat die Finanzierung und damit die Umsetzung des 850.000 Euro teueren Projektes am Schulzentrum freigegeben. Die Entscheidung des Rates am 6. Dezember steht noch aus.

Die Gemeinde Wachtberg bekommt eine Leichtathletikanlage, die auf dem Gelände des Schulzentrums und einem neuen, anliegenden Gelände in Berkum entstehen soll. Es wäre die erste dieser Art zwischen Adendorf und Niederbachem. Nachdem es bereits einen Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau Anfang des Jahres und Anfang November gegeben hatte, musste am Donnerstagabend der Haupt- und Finanzausschuss über die Finanzierung des Projektes entscheiden. Wie bei anderen Bauvorhaben der Gemeinde, zum Beispiel der Sanierung des Hallenbades, waren die Kosten wegen Lieferengpässen und Materialknappheit stark gestiegen: Aus den ursprünglich veranschlagten 680.000 Euro sind inzwischen 850.000 Euro geworden.

Mit großer Mehrheit entschied der Ausschuss, für die zusätzlich im Haushaltsjahr 2022 benötigten 170.000 Euro jene Mittel heranzuziehen, die bereits für die Sanierung der Kita Oberbachem eingepreist, aber nicht genutzt worden waren. Über diesen Vorschlag wird in der kommenden Ratssitzung am 6. Dezember entschieden. Zudem fließen in die Gesamtfinanzierung noch 50.000 Euro aus der Sportpauschale ein, was der Ausschuss ebenfalls in einer Entscheidung mit einbezogen hatte. Die Sportpauschale kommt vom Land NRW.