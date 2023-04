Bauprojekt in Berkum Leichtathletikanlage wird um 62.000 Euro teurer

Bezüglich des Einsparpotenzials schlägt die Verwaltung vor, die Anlage um die beiden Module Calisthenics und Bogenschießen zu reduzieren (siehe Infokasten). Kostenersparnis: Brutto rund 83.000 Euro. „Mit den Betreibern der Leichtathletikanlage ist gesprochen worden, dass die Bogenschießanlage wegfallen kann“, so Ausschussvorsitzender Volker Gütten (CDU). Vor allem auch deshalb, weil der Bedarf von der Schule nicht mehr gesehen werde. Laut Gütten habe aber der Verein Leichtathletik Wachtberg (LaWa) um seinen Vorsitzender Manuel Lengrüsser (Grüne), der auch Mitglied im AIB ist, angeboten, mit mobilen Scheiben für das Bogenschießen zu arbeiten. Was das Calisthenics-Workout-Gerüst betrifft, so wurde dann aber im AIB noch über die Idee diskutiert, dieses als mobiles Gerät an anderer Stelle zu platzieren. Und zwar nicht mehr auf der Liegewiese des Hallenbads, sondern am Eingang der Anlage nahe der Container, erklärte Lengrüsser. Wie er dieses mit der Verwaltung bei einem Ortstermin unmittelbar vor der Sitzung erörtert habe, spare das nicht nur Kosten, etwa die Verlegung von Beleuchtungsleitungen. Zudem würde er sich für Sponsoren einsetzen. Ein weiterer Vorteil des neuen Standortes wäre: „Ich kann als Trainer meiner Aufsichtspflicht nachkommen, weil dort das Trainingsgelände besser einzusehen ist.“ Zudem bliebe damit „die letzte Liege-, Spiel- und Sportwiese auf diesem Areal erhalten“. Wenn diese dem Calisthenics-Workout-Gerüst weichen müsste „wäre das ein riesiger Verlust für alle“. Lengrüsser betonte in dem Zusammenhang auch, dass hier ein Sportareal geschaffen werden solle, das nicht nur sein LaWa, sondern alle Vereine nutzen könnten.