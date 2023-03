Treffen der Kulturen : Erster Ramadan-Basar im Köllenhof in Wachtberg

Wachtberg-Ließem Beim ersten Ramadan-Basar im Köllenhof in Wachtberg-Ließem gibt es einiges zu entdecken: Festliches, Geschenke und Praktisches für den Haushalt. Das Ziel: Dass sich Kulturen austauschen.

Im März findet der erste „One Nation Ramadan Bazar“ in Wachtberg statt. Aussteller zeigen im Köllenhof, was zu den Wochen des Fastens gehört. Festliches, Geschenke und Praktisches für den Haushalt mögen manchen überraschen. Die Wachtbergerin Marwa El Kurdi erklärte, warum man sich zum Basar elegant kleiden sollte.

In ihrer beruflichen Laufbahn seien ihr immer wieder viele Missverständnisse zwischen den Menschen aufgefallen. „Es gab schon Menschen, die ganz verwundert waren, dass in Palästina Autos fahren“, berichtete sie und fügte schmunzelnd hinzu: „Kamele haben die Familien da schon lange nicht mehr.“ Auch mit dem Vorurteil, sie sei mit ihrem Mann sicherlich als junges Mädchen zwangsverheiratet worden, räumte sie schon mehrfach auf. So wie die hiesigen Vorstellungen oft von jahrhundertealten Geschichten geprägt sind, gebe es auch auf der anderen Seite manchmal Erklärungsbedarf, wenn eingewanderte Menschen die örtlichen Gepflogenheiten nicht so gut kennen.