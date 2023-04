Veranstaltung in Wachtberg Neuer Standort für die Scheunenkirmes in Ließem

Die Scheunenkirmes zieht in ein Festzelt um: Diese Nachricht verbreitet sich seit wenigen Tagen in Ließem und in der ganzen Region. Schon bei der Ließemer Scheunenkirmes im vergangenen September stand fest, dass der größten Kirmesveranstaltung in Wachtberg ein Ortswechsel bevorsteht. Inzwischen laufen alle Aktivitäten für die nächste Kirmes an einem neuen Ort, der Festplatz und die Größe des Zelts sind bereits ausgemessen.