Gewissheit für Eltern Ließem Das ist der Stand beim Trägerwechsel in der Kita Ließem

Zum 1. November übernimmt diese den Kindergarten, der in den vergangenen fünf Jahrzehnten von der Evangelischen Kirche Wachtberg in Liessem betrieben wurde, in den vergangenen zwei Jahren in einem Fertighausgebäude und zusätzlich in einer daran angebauten Containerlösung unterhalb der Ließemer Kapelle die Kinder zum Spielen und zur Betreuung einlud.