Glasfaserausbau in Wachtberg Warum Ließem ohne schnelles Internet auskommen muss

Beim Glasfaserausbau in Wachtberg läuft bei Weitem nicht alles rund. Das in Eigenregie von den beiden Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom und bn:t Blatzheim Networks Telecom durchgeführte Vorhaben, sorgt immer wieder für Ärger in der Gemeinde. Dennoch sollen alle Wachtberger Ortschaften in den nächsten Monaten mit schnellem Internet erschlossen werden. Davon ausgenommen ist Ließem - das Sorgenkind beim Glasfaserausbau.