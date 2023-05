Drittes Buch in drei Jahren Wilfried Lülsdorf legt mit neuem Wachtberg-Krimi „Pechvogel“ nach

Lesungen

Wilfried Lülsdorf liest am Pfingstsonntag, 28. Mai, bei der Finissage zur Ausstellung des Wachtberger Künstlers Willi Reiche im Glaspavillon Rheinbach, An der Glasfachschule 4. Ab 16 Uhr stellt er Szenen aus „Künstlerpech“ und „Pechvogel“ vor. Während der Lesung stehen die kinetischen Werke des Kinetik-Künstlers Reiche still. Im Anschluss klingt die Ausstellung bis in die Abendstunden aus, um in der Dämmerung noch einmal das Schattenspiel der Werke im Glaspavillon zur Geltung zu bringen.

Die nächste Lesung von Lülsdorf in Wachtberg steht im Rahmen der Kulturwochen auf dem Programm, und zwar am Montag, 19. Juni, ab 19 Uhr im Kulturzentrum Köllenhof in Ließem, Marienforster Weg 14.