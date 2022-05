74-Jährige Gastronomin expandiert : Das Restaurant Burg Münchhausen öffnet wieder

Lydia Lohmeier (l.) und Jeanette Hölzgen auf der Terrasse des Restaurants Burg Münchhausen. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Adendorf An Rente denkt Lydia Lohmeier noch lange nicht. Mit 74 Jahren hat die Wachtbergerin, die in Bonn den Schützenhof, die Waldau und die Godesburg betreibt, nun ein weiteres Restaurant übernommen. Gemeinsam mit Jeanette Hölzgen will sie Mitte Mai die Gastronomie des Reitstalls der Burg Münchhausen in Adendorf wiederbeleben. Noch fehlt eine Konzession.