Suchaktion in Wachtberg : Polizei fahndet mehr als zwei Stunden nach Unfallflüchtigem

Suchaktion in Wachtberg

Die Polizei ist unter anderem an der Pecher Hauptstraße in Wachtberg-Pech im Einsatz. Die Beamten suchen nach einem Verdächtigen. Foto: Maximilian Mühlens

Update Wachtberg Die Polizei ist am Freitagabend mit zahlreichen Einsatzkräften nach Wachtberg ausgerückt. Die Beamten suchten nach einem Mann, der nach einem Unfall mit einem Mietwagen geflohen ist. Nach mehr als zwei Stunden wurde die Suche beendet.

Die Polizei ist am Freitagabend zu einer Fahndung nach Wachtberg ausgerückt. Die Beamten haben dort nach einem Mann gesucht, der nach einem Alleinunfall geflohen ist. Wie die Leitstelle auf Anfrage mitteilte, lief die Suche seit etwa 18.45 Uhr. Zeugen hatten im Bereich Gimmersdorfer Weg in Bonn-Heiderhof das Unfallfahrzeug entdeckt und die Polizei alarmiert. Dort soll sich auch der Unfall ereignet haben.

Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Einsatzwagen und auch mindestens einem Suchhund aus. Der Verdächtige, der eine Schutzweste tragen soll, ist auf seiner Flucht zu Fuß noch gesehen worden, heißt es von der Polizei. Unter anderem ist er in einem Lokal in Pech gesehen worden. Die Beamten fokussierten sich daher bei der Fahndung auf die Wachtberger Ortschaften Pech, Villip und die dortige Umgebung. Die Polizei hat sich zudem vereinzelt an Landstraßen gestellt.